Futbolda ırkçılık… Başakşehir sahadan çekildi

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakeminin, yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Irkçı söylemler nedeniyle M.Başakşehir sahadan çekildi.

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ UEFA'nın aldığı kararla ırkçı söylemlerde bulunan 4. hakemin görevden alındığını açıkladı. Karşılaşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiddetle kınıyor, UEFA'nın gerekli adımı atacağına inanıyorum"

Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

"Hakem maça çıkarsa sahada olmayacağız"

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." açıklamasında bulundu.

UEFA 4. hakemi görevden aldı

UEFA, 4. hakemi ırkçı söylemleri nedeniyle görevden aldı. Karşılaşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

Başakşehir'den paylaşım

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı. PSG'de sosyal medya hesabından Başakşehir'in tweetini retweet etti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" mesajını paylaştı.

ANKARA'DAN DESTEK MESAJLARI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:



"Irkçılık tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur! Bu onurlu duruşunuzda yanınızdayız"



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu:



"Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü’nün onurlu duruşunu destekliyoruz. NO TO RACISM!"

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

"Irkçılık bir hastalıktır"

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4 büyüklerden Başakşehir'e destek



Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Paris Saint-Germain maçında ırkçılık yaşayan Medipol Başakşehir için destek paylaşımları bulundu.



UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçılık yapıldı. Bu olayın yaşanmasının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Başakşehir'in yanında olduklarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

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'No to racism' (ırkçılığa hayır)

Olay sonrası sosyal medyada 'no to racism' (ırkçılığa hayır) etiketi gündem oldu. Twitter'da birinci sıraya yerleşen konuya birçok kullanıcı tepki gösterdi.

Beinsports muhabiri Gürler Akgün, hakemin ırkçılık suçlamasını reddettiğini aktardı. Akgün, "İçeride şöyle bir savunması var hakemin, 'Ben negro demedim, negru dedim'. Bu Rumence 'siyah adam' şeklinde bir söylem olduğunu ifade etti. 4 hakemin savunması bu şekilde" diye konuştu.