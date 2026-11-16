Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in iki toplum arasında dostluk amaçlı futbol maçları düzenlenmesi önerisini kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Erhürman, söz konusu önerinin daha önce kendisinin sunduğu 10 maddelik güven artırıcı önlemler paketinde de yer aldığını belirtti.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in kamuoyuyla paylaşılan 19 maddelik önerisinin 18’inci maddesinde Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında dostluk amaçlı futbol maçları düzenlenmesinin bulunduğuna dikkat çekti.

Bu önerinin, ilk görüşmede sundukları 10 maddelik güven artırıcı önlemler paketinin bir parçası olduğunu hatırlatan Erhürman, önerinin kime ait olduğunun kendisi açısından önemli olmadığını vurguladı.

Erhürman, Hristodulidis’in önerisini kabul etmeye hazır olduğunu ifade ederek, ilk toplantıda bu konuyu Rum lidere ileteceğini kaydetti.

İki liderin bu yönde karar almasının olumlu bir atmosfer yaratılmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Erhürman, futbol maçlarının düzenlenmesi önerisine destek verdi.