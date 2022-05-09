“Fuhuşa teşvik” suçundan yargılanan zanlılar teminata bağlandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Fuhuşa teşvik ve benzeri” suçlardan tutuklanan iki kişi yeniden mahkemeye çıkarıldı, zanlılar cezaevinde 45 gün hükümsüz olarak tutuklu kalacak.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, iki zanlının, arkadaşını para karşılığı tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak fuhuşa teşvik ettiklerini belirtti.

Zanlılar N. B. M. ve E. A. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, 2 zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri ile tutuklandığını anlattı. Polis, aynı gün zanlıların kalmakta oldukları Girne adresindeki evde Girne Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama emri ışığında bir Polis ekibince aramaya yapıldığını ve kanuna aykırı herhangi bir şey bulunamadığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.