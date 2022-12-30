Fuhuşa 4 yıl ila 1 yıl hapislik

Lefkoşa’da meydana gelen “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarından Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar Ngozi Blessing Mecha ve Eunice Asibor’un aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Vedia Berkut Barkın açıkladı. Barkın, sanıkların işlediği “Fahişelik yaptırma, Fahişelik yaptırmaya yardımcı olma ve Fuhuşa teşvik” suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, sanıkların işlediği suçun insan ticaretine karşı işlenen bir suç olmasını sanıkların aleyhine değerlendirdi. Barkın, sanık 1’in ülkemizde öğrenci olarak bulunmasına karşın bu suçları işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirterek, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Barkın, sanıkların aleyhine ve lehine olan tüm hususlara değinip, sanık Mecha’ya 4 yıl, Asibor’a 1 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

06 Mart ve 04 Mayıs 2022 yılı içerisinde Lefkoşa'da, sanık 1 Ngozi Blessing Mecha (K 34) ve zanlı 2 Eunice Asıbor’un (K-29) Lefkoşa’da sakin arkadaşları D. C.A.'yı (K-26) para karşılığında muhtelif zamanlarda henüz tespit edilemeyen şahıslarla cinsel ilişkiye girmesini sağlayarak Fahişelik yaptırıp fuhşa teşvik etmişti.