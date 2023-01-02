Fotoğraf yarışması için başvurular 27 Ocak’a kadar

Kültür Dairesi’nin geleneksel fotoğraf yarışmasına başvuru 27 Ocak’a kadar kabul edilecek.

Kültür Dairesinden yapılan açıklamada, 31’nci Devlet Fotoğraf Yarışması’na bu yıl ilk kez internet üzerinden başvuru alınacağı, bunun için eserlerin http://kultur.gov.ct.tr adresine yüklenmesi gerektiği ifade edildi.

Kültür Dairesi’nin Telsim'in iletişim desteğiyle düzenlediği Yarışması’nın koşulları http://kultur.gov.ct.tr’de yayımlandı.

Kültür Dairesi her yıl 3 kategoride düzenlediği Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ni bu yıl 6 kategoride düzenleneceği kaydedilen duyuruda, “Her yıl var olan Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorileri de eklendi” denildi.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nda 6 kategoride verilecek başarı ve mansiyon ödülünün yanı sıra, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü ile Kültür Dairesi Özel Ödülü ve verilmesi seçici kurulun uhdesinde olacak olan Jüri Özel Ödülü olacak. Her yıl olduğu gibi para ödülü de verilecek olan yarışmada, Başarı ödülleri için 5 bin TL, mansiyonlar için 2 bin 500 TL ve özel ödüller için de bin 500TL para ödülü verilecek.

Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sergisi, bu yıl ilk kez Gazimağusa, Lefke ve Girne’de de açılacağı kaydedildi.