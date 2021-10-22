Fotoğraf çekti, tehdit etti, tutuklandı!

Lefkoşa’da bir şahsın çıplak fotoğraflarını çekip tehdit ettiği gerekçesiyle M.S.Ç tutuklandı, davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyen süreyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “şiddet kullanma tehdidi” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa’daki bir pansiyona giderek, alkollü olması nedeniyle uyuyakalan H.D.'nin çıplak resimlerini cep telefonuna çekip özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini söyledi.

Cep telefonu incelenecek…

Polis zanlının ayrıca söz konusu resimleri internette paylaşmamasına karşılık para isteyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da belirtti.

Zanlının TC vatandaşı olup KKTC' de turist olarak bulunduğunu ifade eden polis, tahkikatın henüz tamamlanmadığına değindi.

Polis, zanlının telefonunun PGM Data İncele Uzmanı tarafından incelenerek, konu resimleri paylaşmış olma ihtimalinin araştırılması gerektiği kaydetti.

“Adaya 10 gün önce geldim”

Mahkemede söz alan zanlı, “Adaya 10 gün önce geldim. Girne Kapısı’nda tanıştık. Beni çay içmek için çağırdı. Kapıyı kilitledi. Kafası güzeldi. Bana kumpas kurdu sandım. Ben de fotoğraflarını çektim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.