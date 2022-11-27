Fizik tedavide yeni uygulama robotik tarama sistemli “Hilterapi” adada

Çok etkili bir fizik tedavi rehabilitasyon yöntemi olan robotik tarama sistemiyle yüksek yoğunluklu lazer uygulaması-hilterapi, ülkemizde de hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Fizyoterapist Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız’ın Yenikent Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, kas-iskelet sistemi ağrılarında robotik tarama sistemi ile yüksek yoğunluklu lazer uygulaması hizmete girdi.

Fizik tedavide yeni jenerasyon uygulama

Fizik tedavide yeni jenerasyon uygulama olan “yüksek yoğunluklu lazer uygulaması – Hilterapi” hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, bunun, en son teknolojiyle geliştirilmiş çok etkili bir fizik tedavi rehabilitasyon yöntemi olduğunu söyledi.

Lazer ışığının iyileştirici etkisi, biyostimülasyona ve ağrının azaltılması ile yaralanmaların iyileşmesine katkıda bulunan hücresel süreçlerin hızlandırılmasına dayanan bu uygulamanın, tedavi edilecek hedef bölgeye iletilen lazer ışınları kas iskelet sisteminde meydana gelen yaralanmalara ya da herhangi bir hastalığa bağlı olarak oluşan ağrılara hem hızlı hem de etkin bir tedavi sağladığını kaydetti.

Spor yaralanmalarından fibromiyaljiye geniş kullanım alanı

Kaygısız, yüksek yoğunluklu lazer uygulaması-hilterapinin, hangi durumlarda kullanıldığı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çok geniş bir kullanım alanı vardır. En sık olarak kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıları olan hastalar üzerinde uygulanır. Özellikle spor yaralanmaları sonrası spora hızlı geri dönüşü sağlamada çok etkin bir yöntemdir. Tedavisi zor olan omuz bölgesi kas yaralanmaları, tendon yaralanmaları, kas yırtılmaları sorunlarının giderilmesinde son yıllarda akla gelen ilk cihazdır. Kireçlenme ve romatiza gibi hastalık durumlarından sonra meydana gelen ağrıda da sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlar yanında günümüzde oldukça sık karşılaşılan boyun, sırt bel ağrıları, el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), el ve baş parmaktaki tendinit durumları, fibromiyalji gibi stres kaynaklı ağrıların tedavisinde, diz ağrısına neden olan çapraz bağ yaralanmaları, menisküs yaralanmaları sonrası oluşan ağrı ve hareket problem şikayetlerinde kullanılır. Son yıllarda kemoterapi sonrasında el ve ayaklarda oluşan ağrı ve hassasiyet problemlerinin giderilmesinde de etkin sonuçları belirlenmiştir. Ayrıca kozmetik olarak selülit tedavisinde kullanımı da giderek artmaktadır.”

Kullandıkları lazer cihazının aynı zamanda robotik tarama sistemi uygulamasıyla çok daha hızlı, etkin ve güvenli tedavi sağlamadığını anlatan Kaygısız, “Lazer cihazının robotik tarama başlığı var olan sensörleri sayesinde hastanın vücut yüzey alanına göre ayarlanmakta ve cihaz vücut ısısındaki değişimleri termal algılama yöntemiyle tarayarak etki mekanizmasını değiştirerek tedaviyi gerçekleştirmektedir. Fizyoterapist gözetiminde yapılan bu uygulama oldukça güvenli ve kişiye özel tedavi imkanı sunmaktadır.” dedi.

Fizyoterapist Doç. Dr. Kaygısız, cihazın nasıl çalıştığı konusunda bilgi verirken, uygulama esnasında cihazın, tedavi edilecek hedef bölgenin derinliğine göre ayarlanabildiğini ve 6-8 cm derine kadar lazer ışını göndererek çok derin dokularda bile etki sağladığını ifade etti.

Tedavi edilecek bölgenin derinliğinin, uygulama yapan fizyoterapist tarafından ayarlandığını kaydeden Kaygısız, “Derin dokuya iletilen ışınların özellikleri o bölgedeki probleme göre ayarlanabilmektedir. Hedef bölgede ağrıları azaltma, dokulardaki harabiyeti önleme, hasarlı dokunun etrafındaki ödemi çözme ve dokuda hücreleri yenileme özelliğini uyandırır.” diye konuştu.

Uygulama süresi 8-15 dk

Yüksek yoğunluklu lazer uygulaması-hilterapinin vücuttaki ortalama uygulama süresi, 8 ile 15 dakika sürüyor. Ancak uygulama, hastanın tanısına göre ve semptomların şiddetine göre diğer fizik tedavi metotlarıyla kombine olarak da kullanılabiliyor.

Etki süresi hızlı… Tedavi süresini kısaltıyor

Doç. Dr. Beliz Belgen Kaygısız, bu yeni uygulamanın, halen var olanlardan ne farkı olduğu sorusuna karşılık da şunları söyledi:

“Yeni jenerasyon tedavi yöntemi olarak adlandırılan yüksek yoğunluklu lazer uygulaması derin dokuya ulaşabilme kapasitesi, hızlı etki süresi ve tedavi süresini kısaltmadaki farkıyla fizik tedavide kullanılan diğer cihazlara göre oldukça ileridedir. Ayrıca bu lazer uygulamasında amaç sadece ağrıyı kesmek değil aynı zamanda dokuları da onarmaktır. Bu da oluşan yaralanma veya deformasyonda iyileşme sağlayarak hastalarımızın yaşam kalitesine olukça pozitif etki yapmaktadır. Özellikle ağrı azaltma anlamında tek seansta bile etkileri görülebilmektedir. Günümüz yoğunluğunda “zaman” herkes için çok önemli. Sanırım en önemli özelliği oldukça etkili bir yöntem olmakla birlikte fizik tedavide geçirilen sürenin kısalmasıdır.”