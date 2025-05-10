“Fiyatlar artıyor, yaşam zorlaşıyor”

Ebru OSMAN

YENİDÜZEN, Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim gören yabancı öğrencilere, “Burada öğrenci olmanın artıları ve eksilerini” sordu, “Türk Lirası ve enflasyon kaynaklı ekonomik sorunlar” en büyük eksi olarak dile getirilirdi.

Artan enflasyon, döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası ve buna bağlı olarak yükselen ev kiraları ile okul masrafları, uluslararası öğrencilerin yaşamını ciddi ölçüde zorlaştırıldığı belirtildi.

Öğrenciler, ekonomik koşulların yanı sıra sosyal hayattaki zorluklara da dikkat çekerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmanın her geçen gün daha da güç hale geldiğini ifade etti.

Aynı zamanda burada uluslararası öğrenciler için iş olanaklarının olmadığına ve mevcut işlerde maaşların düşük olmasından kaynaklı bir çok öğrenci şikayette bulundu. Bir öğrenci, “Ülkede mevcut iş olanaklarını yeterli bulmuyorum. Maaşlar düşük olduğu için burada öğrenciler olarak yaşamak oldukça zor” diyerek ekonomik koşulların sürdürülebilir olmaktan uzak olduğunu vurguladı. Bir başka öğrenci ise çalıştığı işten Türk Lirası üzerinden ödeme aldığını, ancak ev kiralarını Sterlin, okul harçlarını ise Dolar olarak ödemek zorunda kaldığını belirterek yaşanan kur dengesizliğine dikkat çekti.

Gerçekleştirilen röportajda en çok dikkat çeken ve Kıbrıs’ın kuzeyinde yıllardır kat ve kat artan uluslararası öğrencilerin günümüzde hala ırkçılığa maruz kalması oldu. Afrikalı bir öğrencinin burada karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, kendisinin burada kabul görülmemiş bir şekilde hissetmesi ve özellikle siyahi öğrencilere karşı ırkçılık yapıldığını dile getirerek “Restoran gibi yerlerde bile ten rengimiz ve geldiğimiz ülke nedeniyle küçümseniyoruz” dedi.

Öğrencilerin sıkça dile getirdiği bir diğer sorun ise ulaşım sistemi oldu. Yetersiz toplu taşıma, kalabalık otobüsler ve uzun bekleme süreleri nedeniyle günlük yaşamın ve seyahat etmenin zorlaştığını belirten öğrenciler, ulaşım altyapısının bir an önce geliştirilmesini umut ettiklerini ifade etti.

Izuchukwu Colins: “Afrika kökenli öğrencilere yönelik ırkçılıklar yapılıyor”

“Genel olarak Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmak fena değil, ancak her geçen gün artan fiyatlar nedeniyle öğrenciler için geçinmek giderek daha da zor hale geliyor. Yükselen kira bedelleri ve yaşam maliyetleri, eğitimi de doğrudan etkiliyor ve sürdürülebilir olmaktan ne yazık ki çıkarıyor.

Uluslararası öğrenciler açısından en büyük zorluklardan biri ise kendini burada kabul görmüş gibi hissedememek. Özellikle Afrika kökenli öğrencilere yönelik ırkçılıklar yapılıyor ve bu durumla karşılaşmak oldukça rahatsız edici. Kendi ülkemde değer gördüğüm için, burada yaşadığım bu durum benim için ciddi anlamda kültürel bir şok oldu. Restoran gibi yerlerde bile ten rengimiz ve geldiğimiz ülke nedeniyle küçümseniyoruz. Bu sebepten dolayı uluslararası öğrencilerin burada pek değer gördüğünü düşünmüyorum. Yaklaşık 3-4 yıldır burada yaşıyorum ve her geçen yılın bir öncekine göre daha da zorlaştığını net bir şekilde hissediyorum.

Önceden her şey çok daha uygundu. Şimdi ise iş bulmak bile oldukça güç. Burada kazandığımız para Türk Lirası ama ev kiraları sterlin, okul ücretleri ise dolar şeklinde ödeniyor. Bu durum ciddi bir dengesizlik yaratıyor. Eskisine kıyasla, günümüzde uluslararası öğrenciler için yaşam koşulları çok daha zorlu hale gelmiş durumda.”

Vaneck Simeon Tala: “İlk geldiğimde ucuz bir ülkeydi, giderek pahalılaştı”

“Kıbrıs'ın kuzeyinde öğrenci olmak gerçekten çok zor. İş imkanları oldukça sınırlı, temel ihtiyaçlar olan okul ücretleri, ev kiraları ve elektrik gibi giderler ise oldukça pahalı. Eğer burada sizi maddi olarak destekleyen birisi yoksa, geçinmek neredeyse imkânsız hale geliyor.

Burada yaşamanın en güzel taraflarından biri kendimi güvende hissetmem. Ancak enflasyon ve yaşam maliyeti burada oldukça yüksek. Yarı zamanlı bir işte çalıştığınızda maaşınızı Türk Lirası olarak alıyorsunuz, ama okul ve kira ödemeleri farklı para birimleriyle yapılıyor. Bu da büyük bir dengesizlik yaratıyor.

Buraya ilk geldiğimde her şey daha ucuzdu ve yaşamak daha kolaydı. Ama şu anda maddi imkânınız yoksa burada yaşamak hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Mezun olduktan sonra ülkeme dönmeyi planlıyorum.”

Nur Baassiri: “Öğrenci olarak gelirimiz yok, masraflarımızı karşılamakta zorlanıyoruz”

“Kıbrıs'ın kuzeyinde öğrenci olmak bence güzel çünkü aldığımız diploma uluslararası olarak tanınıyor. Ancak hayat burada biraz zor ve ulaşım sistemi hiç kullanışlı değil. Son zamanlarda burada yaşamak çok pahalı oldu ve öğrenci olarak gelirimiz olmadığı için bu masrafları karşılamakta zorlanıyoruz.

Özellikle ev kiralarken, öğrencilerden yüksek komisyon almaya çalışıyorlar, bu durum özellikle yabancı öğrenciler için gerçekten sıkıntılı bir durum.

Ben Lübnan’dan geliyorum ve şu an orada savaş var. Bu yüzden buraya gelmek aldığım en iyi kararlardan biri oldu. Kıbrıs’ın kuzeyi güvenli bir yer ve bu yüzden buradayım. Üniversite eğitim sistemi de oldukça iyi olduğunu düşünüyorum.

Zamanla burada yaşamaya alışıyorsunuz. Uyum sağladıkça her şey daha kolay hale geliyor. Örneğin; Türkçe öğrendim, böylece Kıbrıslı Türklerle daha rahat iletişim kurabiliyorum. Ayrıca ehliyetim olduğu için araba kiralayıp istediğim yere gidebiliyorum. Hayatımı burada kolaylaştırdım ama adapte olmasaydım burada yaşamak gerçekten zor olurdu.”

Sara Somjee: “Ulaşım sisteminin berbat olduğunu düşünüyorum”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmak birçok zorluk ve kısıtlamayı beraberinde getirdiğini düşünüyorum. Ancak bu deneyim benim için gerçek anlamda dönüştürücü oldu. Kenya’dan geldiğim için burada çok şey öğrendim ve buradaki kültüre uyum sağlamak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Burada yaşamanın en güzel yönlerinden biri bence ülkenin doğal güzellikleri ve manzaralarıdır. Ancak, fiyatlardaki dalgalanma şu anda gerçekten büyük bir sorun haline geldi, ama yine de Avrupa’daki diğer yerlere kıyasla daha ucuz bir ülke, her ne kadar burası Avrupa olarak sayılmasa da.

Burada yaşamanın olumsuz yönlerine değinecek olursak, ulaşım sisteminin berbat olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim gibi öğrenciler için seyahat etmek çok zor. Ayrıca fiyatlardaki dalgalanmalar, öğrencilerin bu maliyetleri karşılamasını zorlaştırıyor. İş imkanlarının da oldukça sınırlı olduğuna inanıyorum.

Bazı açılardan burada yaşamak zamanla kolaylaşıyor; çevreye alıştıkça ve kültüre uyum sağladıkça hayat daha yaşanılabilir hale geliyor, ancak yine de zorluklar var. Fakat burası gerçekten güvenli bir ülke, bu da benim için önemli bir artı.”

Taha Fadhil: “Umarım ulaşım sistemi en kısa zamanda geliştirilir”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmak benim için güzel bir his, çünkü burası yaşaması kolay ve güzel bir ülke. Ancak geçen yıla göre buradaki yaşam masrafları bayağı arttı.

Özellikle uluslararası öğrenciyseniz, insanlar genelde size yardım etmeye istekli oluyor. Bu, burada yaşamayı kolaylaştıran güzel yönlerden biri.

Öte yandan, ev kiraları ve market fiyatları son bir senedir çok yükselmiş durumda. Ulaşım sisteminin yetersiz ve otobüslerin çok kalabalık olduğunu düşünüyorum. Bazen otobüse binmek için bir saat beklemek zorunda kalıyorum. Umarım ulaşım sistemi en kısa zamanda geliştirilir.”

Bedirhan Kadir Şahin: “Türkiye’ye göre burasının durumu çok daha iyi”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmak gayet güzel, ben burayı gerçekten sevdim, eğitimimden de memnunum. Türkiye’den çok daha güzel buldum burayı açıkçası, fırsat açısından da daha iyi, insanlar daha rahat, Kıbrıslı Türkler daha sıcakkanlı diye düşünüyorum.

Açıkçası Kıbrıs’ın kötü bir yanını şu ana dek görmedim, çünkü Türkiye’den geliyorum ve Türkiye’nin durumu da çok iyi değil. Yani evet bir enflasyon var ancak Türkiye’ye göre burasının durumu çok daha iyi, çok büyük bir fiyat farkı yok. Ulaşım olarak biraz sıkıntı yaşıyorum, kendi aracım olmadığı için adam akıllı gezemedim bile, ulaşım olarak çok kolay bir sistem yok, ancak kendine ait aracınız varsa herşey daha kolay olurdu. “

Verona Hseino: “Yarı zamanlı bir işim olmasaydı, burada yaşanmazdı”

“Kıbrıs’ın kuzeyinde öğrenci olmanın biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum, çünkü genel olarak ülkede yapılacak çok fazla şey yok. Burası birkaç yıl okuyup sonra ayrılacağınız bir yer olduğunu düşünüyorum. İlk yıldan sonra neredeyse her yeri gezmiş oluyorsunuz ve artık yapabileceğiniz yeni bir deneyim kalmıyor. Bir de yaz ayları bu ülke çok sıcak oluyor.

Fiyatlar neredeyse her hafta ya da ay değişiyor, her şey giderek daha pahalı hale geldi. Özellikle ev kiraları ciddi şekilde arttı. Ben veterinerlik okuyorum, deneyim açısından şanslıyım çünkü burada birçok hayvan var ve bu alanda pratik yapma imkânımız geniş. Yine de genel olarak burayı çok harika bir yer olarak gördüğümü söyleyemem, sadece mezun olana kadar katlanılacak bir yer gibi. Mezun olduktan sonra kesinlikle Rusya’ya geri döneceğim.

Zamanla buradaki düzene alıştığınızda yaşamak kolaylaşıyor. Güvenlik açısından da burası oldukça güvenli; örneğin bir keresinde laptopumu bir kafede 10 saat unuttum ve kimse almadı. Ancak fiyatların sürekli olarak yükselmesi nedeniyle geçinmek zor, eğer yarı zamanlı bir işim olmasaydı, burada yaşayabileceğimi düşünmüyorum.”

Victory Igweonu: “İnsanların yabancılara karşı samimi olduklarını düşünmüyorum”

“Burada öğrenci olmak çok da iyi değil çünkü enflasyon çok yüksek ve fiyatlar sürekli olarak artıyor. Fakat bunun dışında burası güvenli bir ülke ve çevre olarak da huzurlu olduğuna inanıyorum. İnsanlar genel olarak ırkçı olmasalar da yabancılara karşı çok da samimi olduklarını düşünmüyorum. Ayrıca bu ülkede mevcut iş imkanlarını da yeterli görmüyorum ve maaşlar düşük olduğu için öğrenciler olarak burada yaşamak oldukça zor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamanın güzel yönlerinden biri güvenli bir ülke olmasıdır. Özellikle savaş yaşayan ülkelerden gelen kişiler için burası oldukça güvenli bir yer. Ülkeme ait birçok insanla burada karşılaşıyorum, bu da iletişim ve uyum açısından benim için rahatlık sağlıyor.

Burada yaşamanın olumsuz tarafları ise hızla artan enflasyon, yüksek kira ve market fiyatlarıdır. İş imkanları yabancı öğrenciler için maalesef ki çok uygun değil. Zamanla buraya alışınca yaşamak kolaylaşıyor. Başta zor olsa da çevreyi tanıdıkça ve sisteme alıştıkça hayat daha yaşanabilir hale geliyor.”