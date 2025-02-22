Fırtına etkisini sürdürecek

Meteoroloji Dairesi, bölge denizlerinde batı Taurus’ta fırtınanın bu akşam gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiği uyarısında bulundu.

Daire’den yapılan açıklamaya göre, bölge denizlerinden Taurus'ta kuzey ve doğu yönlerden esmekte olan rüzgarın "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde, batı Taurus'ta ise "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde devam etmesi bekleniyor.