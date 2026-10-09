Filo Jet faciasında mahkemede yeni gelişme: "VDR cihazı kapatıldı, olay günü cihaz kayıt yapmadı!"

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturma kapsamında zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis, geminin Sefer Veri Kaydedici anlamına gelen (VDR) cihazının inceleme uzmanları tarafından incelendiğini, 28 Ağustos’ta saat 20:39’da ayak sesi geldiğini, ses kayıt cihazının kapatıldığı ve olay günü olan 30 Ağustos’a ilişkin herhangi bir kayıt bulunamadığını açıkladı.

VDR cihazı ne işe yarar?

Sefer Veri Kaydedici (VDR), gemi seyir halindeyken telsiz konuşmalarını, köprüüstü seslerini, radar görüntülerini, geminin hızını, rotasını ve konumunu anlık olarak kaydeder.