Filiz Besim'den yeni bir kitap: “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini”

Ülkemizin tanınmış simalarından, doktor ve yazar Filiz Besim yeni bir esere imza attı. “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini” isimli kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak raflardaki yerini aldı. Gelirinin, Pandemiden zarar gören kişilere Rotary Kulübü aracılığıyla bağışlanacağı kitap, Kıbrıs dağıtımcısı olan Khora Kitabevi ve seçkin kitapçılardan edinilebilir. Sarmal Kitabevi'nden çıkan kitap, amazon, idefix, kitabinabak, kitapyurdu ve dr.com sitelerinden de temin edilebilir.

Bir seyahat kitabı olan eser, Besim’in “kendi yarattığımız küçük kültürel gettolarımız dışına çıkıp başka kültürlerin merkezine yaptığı yolculukları” konu alıyor. Bir yandan geleneklerine ve kültürüne sıkıca bağlanırken diğer yandan dünyayı gezerek farklı kültürler arasında köprü kurmanın yollarını arayan yazar, “Bir toplumu toplum yapan ortak tarih ve kültür belleğidir ve elbette geleceğe dair yine ortak hayalleridir” diyor.