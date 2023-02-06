Feyzioğlu: Yıkılan otel enkazındaki çocukların tahliye çalışması başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Adıyaman’da yıkılan otel enkazında kalan çocukların tahliye çalışmasının başladığını açıkladı, KKTC Gaziantep Konsolosunun enkazın yanında olduğunu, yeni ekiplerin de yardıma geleceğini söyledi.

Feyzioğlu, saat 12.30’da Beşparmak gemisinin Sivil Savunma ekipleri ve araçları ile Girne’den hareket ettiğini belirtti, Türk Hava Yolları (THY)’nin Ercan’dan Gaziantep’e arama kurtarma ekiplerini götüreceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Feyzioğlu, saat 14.30’da ise Adıyaman’a arama kurtarma ekibi ve yardım malzemesinin Pegasus Hava Yolları ile gideceğini sözlerine ekledi.