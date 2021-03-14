Fevzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Kültür Komitesi’ne atandı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi üyesi araştırmacı, yazar Bülent Fevzioğlu‘nun, Cumhurbaşkanlığı Kültür Komitesi’ne atandığını duyurdu.

Arıklı paylaşımında; ‘Adam gibi adam. Ülkemizin yetiştirdiği en değerli kültür adamlarından biri. YDP nin medarı iftiharı Sevgili Bülent Fevzioğlu Cumhurbaşkanlığı Kültür Komitesine atanmıştır. Gurur duyduk…‘ dedi