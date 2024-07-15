“FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa, Türkiye Kıbrıs’tan çekilirdi”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, “FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa ve ülke yönetimini ele geçirse, ‘Garantörlük artık çağ dışı Kıbrıs’tan çekilelim’ derlerdi” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü kapsamında açıklamalarda bulundu.

“FETÖ 15 Temmuz’da başarılı olsa, ülke yönetimini ele geçirebilseler, önce Türkiye’de, sonra Kuzey Kıbrıs’ta ne olurdu?” sorusuna yanıt arayan Feyzioğlu, “Türkiye’de PKK ile barış görüşmeleri başlardı, Kıbrıs’tan ise çekilirlerdi” dedi.

Feyzioğlu, “Derlerdi ki, tırnak içinde Kıbrıs’ın kuzeyinde bizim ne işimiz var? Çekilelim buradan. Artık bu devirde garantörlüklere ihtiyaç mı kaldı? Garantörlükler çağ dışıdır. Yine tırnak içinde söylüyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti zaten AB içindedir, daha büyük garanti yok derlerdi. Ama hangi AB? Gazze’de katliam hız kesmeden sürerken kılını kıpırdatmayan AB’den söz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Hangi AB’den söz ediyoruz? Kıbrıslı Türkler 1963 – 1974 yılları arasında soykırıma uğrarken, bugünkü üyeleri kılını kıpırdatmamış bir yapıdan söz ediyorum. O devletler, o gün de vardı. Evet, AB yoktu ama o devlet vardı.”

Feyzioğlu, “Daha sonra asimilasyon süreçleri yaşanacaktı, Kıbrıslı Türkler 8 – 10 yıl içinde azınlıktan asimile olacaklardı, bu yapıyı kuracaklardı” dedi.

Feyzioğlu, söz konusu açıklamayı yapmadan önce kullandığı ifadeleri haber yapacak gazetecileri de zan altında bırakmayı ihmal etmedi, “söylemlerinin çaptırılabileceğini” söyleyerek, bunun bir “FETÖ oyunu” olduğunu öne sürdü. “5’inci kol faaliyetlerini biliyorsunuz… Ben yıllarca FETÖ odaklarının hedefinde oldum ve bunu madalya gibi taşıdım. Şimdi yapacağım açıklamalar da onlar tarafından çarpıtılabilir. Bu yayını da çarpıtabilirler.”