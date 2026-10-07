“Feriştahınız gelse bizi o araziden çıkaramaz!”

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği (KTAY) Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Çetinkaya, Alayköy Hipodromu’nun kullanım hakkının KTAY’a verilmesini sağlayacak protokolün imzalanmamasına tepki gösterdi.

Çetinkaya, özellikle son 9 ayda Alayköy Hipodromu’nun modernleştirilmesi ve atçılığın geliştirilmesi amacıyla dernek kaynaklarıyla ciddi yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun çalışmalara verdiği desteğe de teşekkür eden Çetinkaya, yapılan yatırımların hem Kıbrıs’ın kuzeyinde hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ın güneyindeki profesyonel atçılık çevrelerinde takdir gördüğünü ifade etti.

Tüm bu yatırımların ardından beklentilerinin açık olduğunu belirten Çetinkaya, Alayköy Hipodromu arazisinin kullanım hakkının KTAY’a verilmesini sağlayacak protokolün imzalanması ve tesisin geleceğinin güvence altına alınmasını istediklerini kaydetti.

Çetinkaya, yıllardır çözülemeyen konunun protokol aşamasına kadar gelmesine rağmen seçim yasakları gerekçe gösterilerek imzalanmadığını belirtti.

“Siyasi sorumluluk Ünal Üstel’e ait”

KTAY olarak edindikleri bilgi ve kanaatin, protokolün imzalanmamasındaki siyasi sorumluluğun Başbakan Ünal Üstel’e ait olduğu yönünde olduğunu savunan Çetinkaya, Üstel’e şu soruları yöneltti:

“Ülkenin tek faal Jokey Kulübü olan KTAY’ın, kendi kaynaklarıyla geliştirdiği ve büyük yatırımlar yaptığı Alayköy Hipodromu’nun kullanım hakkını güvence altına alacak bu protokol neden imzalanmadı?”

Sürecin neden yıllarca bekletildiğini ve protokolün neden seçim yasaklarının hemen öncesinde imza aşamasına gelebildiğini soran Çetinkaya, itirazlarının sürecin bugüne kadar sonuçlandırılmamasına olduğunu söyledi.

“Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz” diyen Çetinkaya, kendi kaynaklarıyla geliştirdikleri ve büyük yatırım yaptıkları tesisin kullanım hakkının güvence altına alınmasını istediklerini belirtti.

“İkinci bir yıkım”

Ülkenin tek faal Jokey Kulübü’nün ve atçılık camiasının görmezden gelinmesini kabul etmediklerini belirten Çetinkaya, Ocak 2022’de dönemin Maliye Bakanı Sunat Atun tarafından feshedildiğini belirttiği protokolün ardından Ekim 2026’nın camia açısından “ikinci bir yıkım” olduğunu savundu.

Çetinkaya, bu durumun sorumluluğunun Ünal Üstel’e ait olduğunu öne sürerek, “Ekim 2026 tarihi camia olarak yaşadığımız ikinci bir yıkımdır ve bu yıkım da Ünal Üstel ismiyle anılacaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel’in Bakanlar Kurulu’nda bazı kişisel konuları onayladığını, buna karşın kamu yararına olduğunu savundukları projeyi görmezden geldiğini ileri süren Çetinkaya, bunun tüm camiada hayal kırıklığı yarattığını belirtti.

Bir tarafta Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun desteği, diğer tarafta ise “devasa tesisleşme hareketini yok sayan” Başbakan Ünal Üstel bulunduğunu savunan Çetinkaya, yaklaşan seçimlere de dikkat çekti.

KTAY camiasının, at sahiplerinin, jokeylerin, antrenörlerin, yarışseverlerin ve atçılığa gönül verenlerin yaşananları değerlendireceğini belirten Çetinkaya, “Biz yapılanı da yapılmayanı da unutmayacağız” dedi.

Çetinkaya şu sözlerle devam etti:

“Feriştahınız gelse, bu saatten sonra bizi o araziden çıkartamayacaktır.”

25 yıldır kullanılan araziye yalnızca bir tesis değil; emek, alın teri, kaynak ve ülkenin atçılık geleceğine yönelik inanç koyduklarını belirten Çetinkaya, KTAY camiasının mücadelesinin arkasında sonuna kadar duracağını ifade etti.

Çetinkaya, “Bizim hayallerimiz, bize engel koyacak olan tüm siyasi partilerden çok daha büyüktür” dedi.