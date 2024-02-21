Fenerbahçe Dünyanın En İyi Kaçıncı Takımı

Türk futbol tarihinin en önemli takımlarından birisi olarak dikkat çeken Fenerbahçe, sarı lacivert renklere sahiptir. Elbette bu ekibin dünya sıralamasında kaçıncı olduğu en fazla merak edilen konuların arasında bulunmasının yanı sıra bunun yanıtını almak adına tıklayınız.

Fenerbahçe Dünya Sıralamasında Kaçıncı Takım?

1907 yılında kurulmuş olan Fenerbahçe hakkında merak edilen temel konulardan birisi dünya kulüpler sıralamasında kaçıncı olduğudur. Bu anlamda futbol lig sıralaması olarak bilinen bilgiler, IFFHS tarafından verilir ve bu da belli kriterlere göre gerçekleştirilir.

Buna göre 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren 30 Ağustos 2023 tarihine kadar olan dönem baz alındığında takımın ilk 20 içinde bulunmuş olduğunu görmekteyiz. Buna göre sarı lacivertli takım hem Avrupa’da hem de ligde almış olduğunu sonuçların ardından 16.sıraya kadar yükselmesini bilmiştir. Elbette bunda ekibin kurmuş olduğu kadronun, yapılan hoca değişikliğinin ve son olarak yakalanan uyumun öne çıktığını ekleyelim.

Elbette bunun güncel istatistiki verilerle de desteklenmesi gerekiyor. Fenerbahçe takımı sezonun başlamasından hemen önce Avrupa maçlarına çıkmış ve birçok takımla ön eleme mücadelesinde karşı karşıya gelmiştir. Aynı anda hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam eden Fenerbahçe takımı tam 20 maç boyunca üst üste galip gelmesinden dolayı bir rekora imza atmıştır. Trabzonspor takımına kendi evinde mağlup olmasının ardından bu seri son bulmuştur.

Fenerbahçe 2023 – 2024 Sezonu Güncel Puan Durumu Nasıl?

Her zaman canlı maç izle futbol maçları içinde yer alan Fenerbahçe takımının müsabakalarını kesinti olmadan seyredebilirsiniz. Bunun için hiçbir şekilde para ödemesi gibi bir işleme gerek kalmaması ise avantaj demektir. Üstelik müsabakaların mobil uyumlu olduğunu, takılmanın da yaşanmadığını unutmayalım.

Fenerbahçe güncel puan durumu bilgileri ise şöyledir;

19 maça çıkan sarı lacivertli takım sadece bir müsabakada yenilmiştir. Bu ise Trabzonspor karşılaşmasıdır.

Bunun yanı sıra Fenerbahçe ekinini galip gelmiş olduğu maç sayısının 16 olduğunu görmekteyiz.

2 kere ise berabere kalınmıştır.

Ekibin bu sene en çok öne çıkan özelliği ise oldukça kolay bir biçimde gol bulmasıdır. Zaten bu maçların ardından yani 19 maçta tam 56 gol atması bunun net bir kanıtıdır.

Yediği gol 16 olmasının yanı sıra toplamda 50 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe 2023 – 2024 Sezonu Kadrosu Nasıl?

Fenerbahçe dünyanın en iyi kaçıncı takımı: Bu sene Fenerbahçe takımının ligde göstermiş olduğu performans hemen dikkat çekiyor. Buna göre süper lig Fenerbahçe kadrosuna bakalım. Gerek yerli gerekse de yabancı olmak üzere sezon başında birçok isim takıma katıldı.

2023 – 2024 sezonu kadrosunda Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Samet Akaydin, Rodrigo Becão, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Umut Nayir, Miha Zajc, Lincoln, Furkan Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski, Mert Müldür, Luan Peres, Bartuğ Elmaz, Michy Batshuayi gibi çok önemli isimler var.

Fenerbahçe ekibi bu sene özellikle birçok bölgeye çok başarılı ismi almasından dolayı bu durum takımın elde etmiş olduğu başarının en temel nedenlerinden birisidir. İşte burada öne çıkan isimler ise şöyledir;

Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden birisi olan 26 yaşındaki Cengiz Ünder Fransa’nın Marsilya takımından transfer edilmiştir. Bunun için tam 15 milyon Euro para ödenmiştir. Başarılı oyuncu yapılan son İstanbulspor müsabakasında tam 4 gol atarak ödenen parayı hak ettiğini net şekilde göstermiştir.

Bunun yanı sıra Szymanski ise bu yılın bir diğer flaş ismi olarak karşımıza çıkarken Dinamo Moskova takımından alınmıştır. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan isim on numara olarak da biliniyor. Henüz 24 yaşında olması ise Fenerbahçe takımı açısından çok büyük bir şans demek. Bedeli ise 9,75 milyon Euro’dur.

Fred, İngiltere’nin en ünlü takımlarından birisi olan Manchester United ekibinden 9,74 milyon Euro ödenerek alınmıştır. Deneyimli isim 30 yaşında olmasının yanı sıra başarısı ile dikkat çekmekte.

Stoper bölgesine alınan oyuncu Becao ise Udinese ekibinden transfer edildi. 8,31 milyon Euro ödenerek alınan futbolcunun 27 yaşında olduğunu hemen ekleyelim.

Fenerbahçe takımının bu sene kadrosuna katarak önemli bir avantaj elde etmiş olduğu bir diğer oyuncunun ise Livakovic olduğunu görmekteyiz. Kaleci pozisyonunda olan bu isim için ekip 6,65 milyon Euro gibi bir ücret ödemiştir. Bunun haricinde takımın kadrosuna dahil etmiş olduğu diğer isimlerin arasında ise Mert Müldür, Gustavo, Bartuğ, Fayed, Kent gibi isimlerin de bulunduğunu ekleyelim.

Takımın başkanı uzun bir süreden olduğu gibi Ali Koç olarak dikkat çekerken kurmuş olduğu yönetimde bulunan isimlerin arasında ise Selma Altay Rodopman, Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin, Acar Sertaç Komsuoğlu, Esin Güral Argat, Mehmet Dereli, Mustafa Kemal Danabaş, Nüket Küçükel Ezberci, Agah Ruşen Çetin, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Hüseyin Arslan, Erol Bilecik vardır.

Fenerbahçe takımı en son olarak 2014 yılında şampiyon olmasından dolayı bu sene ekip açısından çok büyük bir önem arz ediyor. Hem harcanan yüksek meblağlar hem de takıma yapılan transferlerin ardından birçok taraftarın 3 kulvarda da şampiyonluk beklediğini unutmayalım.

Şu an için ekibin başarılı bir şekilde yoluna devam etmesi ise yapılan transferlerin sorunsuz olduğunu gösteren en temel hususların arasında. Bunun yanı sıra Fenerbahçe takımı UEFA Avrupa Konferans liginde yoluna devam ederken ligde de maç fazlası ve averaj ile ilk sırada bulunuyor.