“FEminiST Etkinlikler” dizisi başladı

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ve 11 Mart’a kadar sürecek etkinlikler dizisinin ilk buluşması, Bağımsızlık Yolu ev sahipliğinde dün akşam gerçekleştirildi.

Etkinlikte yapılan açılış konuşmasının ardından ilk olarak “Feminizminizi Nasıl Alırsınız?” temalı eğitim seminerine yer verildi; ardından toplumsal yaşamda ve mücadelede kadınların rollerine değinilen drama atölyesi yapıldı.

FEminiST etkinlikler dizisinin ikinci buluşması, cumartesi günü saat 19.00’da Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokalinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte “Bilim ve Kadın” temalı sunumun ardından “Marie Curie: Bilginin Cesareti” adlı filmin gösterimi ve söyleşi yer alacak.

Etkinlikler kapsamında 21 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da ise, Baraka Kültür Merkezi’nde “Feminizm Hakkında Ne Biliyoruz?” başlıklı bilgi yarışması düzenlenecek.

Etkinlikler dizisi, 11 Mart Çarşamba günü Baraka Kültür Merkezi’nde 19.00–20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek “Kadın – Emek – Özgürlük” temalı eğitim semineri ve drama atölyesiyle sona erecek.