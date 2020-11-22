Felaketi yaşadılar, yaraları sarıyorlar

Aygün Bahar ÖKMEN

KIBTEK, Ülkenin kuzey sahilinde geçtiğimiz gün etkili olan, Çatalköy, Ozanköy ve Teknecik Elektrik Santrali bölgesini vuran şiddetli rüzgâr ve hortum nedeni ile kopan hatların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kâşif, El-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Münür Çağanağa ve Kıb-Tek Teknik Müdür Muavini Hasan Akyiğit, YENİDÜZEN’e yaptıkları açıklamada can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını belirtt, ekiplerin hatların bir an önce düzeltilebilmesi için gece gündüz çalıştığının altını çizdi.

Kubilay Özkıraç, çalışmalar için beş farklı bölgeden takviye ekiplerin geldiğini bildirirken, Ersan Kaşif, arızaların tamamı giderilene kadar çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Münür Çağanağa yüksek gerilim hattında ciddi hasar oluştuğunun altını çizerken, Hasan Akyiğit Girne’ye giden hatlardan birinin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ve beslemenin devamlı olarak yapılmasının mümkün

olmadığını vurguladı.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç:

“Çalışmalar beş bölgeden yapılan takviyeler ile devam ediyor ve devam edecek”

Önceki gün olayın birebir tanığı olduğunu ifade eden El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Arkadaşlarımız olay gününden beri evlerine dahi gitmeden bu toplumun karanlığa bürünmemesi için her türlü çabayı gösteriyor” şeklinde konuştu.

Maddi kayıpların büyük olduğunu ifade eden Özkıraç, kendilerini sevindiren şeyin kimseye zarar gelmemiş olması olduğunu dile getirdi. Mühendislerin ve teknik kadronun bölgede olduğunu belirten Özkıraç, beş bölgeden yapılan takviyeler ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

“Amacımız bu toplumu rahatsız etmemek. Zaten toplumumuz son dönemlerde bunalmış durumdadır” diyen Özkıraç, pandemiye ve hükümet kurma çalışmalarına değinerek “Bizi yönettiğini iddia edenlere Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası yatırımları mutlaka gerçekleştirecektir. Bunun takipçisiyiz demek istiyorum” şeklinde konuştu.

Enerjinin sağlıklı olmadığı bir ülkede insanımızın da, ülkenin de sağlıklı olamayacağını dile getiren Özkıraç, “Bu coğrafyanın artık aydınlığa, barışa ve çözüme ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı. Bölgedeki herkesin özveri ile çalıştığını kaydeden Özkıraç, bu akıl almaz olayı deprem ve tsunamiye benzettiğini, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını da ifade etti.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kâşif:

“Bir anda yüksek bir gürültü duyarak dışarıya çıktık, korkunç bir manzara ile karşılaştık”

Olayın gerçekleştiği anda sendika olarak bölgede bulunduklarını ifade eden Ersan Kâşif, bir anda yüksek bir gürültü duyarak dışarıya çıktıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştıklarını ifade etti. Burada sevindirici olan şeyin hiçbir vatandaşın ve çalışanın canına zarar gelmemesi olduğunun altını çizen Kâşif, bu durumun kendileri açısından bir teselli olduğunu dile getirdi. Olayın büyük maddi hasara yol açtığını belirten Kâşif, tesislere ve hatlara büyük zarar geldiğini ve bundan dolayı vatandaşın elektriksiz kalarak mağdur olduğunu kaydetti.

Kâşif, KIB-TEK çalışanlarının ve El-Sen’e bağlı üyelerin, ellerinden gelen en üstün gayretle, en erken zamanda hatların enerjilendirilmesi için çalışmaları önceki günden beri sürdürdüğünü ifade etti.

Tüm arızalar giderilene kadar ara verilmeden çalışmalara devam edileceğini dile getiren Kâşif, Kıb-Tek’in kendi yatırımlarını yaparak bu ülkeye sağlıklı bir enerji sağlanması için ülkedeki tüm siyasilere çağrıda bulundu.

Yatırım adımlarının atılması gereğini ifade eden Kâşif, hükümete gerekli santrallerin ihalesine çıkılması gerektiğini, bu ihaleler sonucunda hem sağlıklı, hem ucuz, hem de çevre dostu enerjiyi bu topluma kazandırabileceğimize dikkat çekti.

Önceki gün olanları da aktaran Kâşif, dışarı çıktıkları anda karşılarında dev bir hortum gördüklerini dile getirdi. Hortumun santralin üst başında, lojmanların olduğu bölgeden karşılarına çıktığını ifade eden Kâşif, orada bulunan evlerin de büyük zarar gördüğünü kaydetti. Arabaların üzerlerine düşen cisimler nedeni ile hurdaya dönüştüğünü dile getiren Kâşif, ağaçların devrildiğini, bazılarının kökünden söküldüğünü, ambarların da büyük hasara uğradığını kaydetti.

Hatların koptuğunu belirten Kâşif, müdüriyetin talimatı ile tüm bölgelerdeki arıza ekiplerinin Girne bölgesine yönlendirildiğini dile getirdi. Bu doğal afetten zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir an önce yaralarının sarılmasını temenni etti. En kısa sürede hatların enerjilendirildiğini ifade eden Kâşif, “Şimdi bazı bölge ve mahallelerimizde enerjisiz kalan yerler için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

El-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Münür Çağanağa:

“Yüksek gerilim hattında oluşan zararı tamir etmek için gece-gündüz özveriyle çalışıyoruz”

El-Sen Yönetim Kurulu Üyelesi ve Girne Temsilcisi Münür Çağanağa, dün santralda büyük bir doğal adet yaşandığını belirterek, santralde büyük zarar olduğunu ancak halkın mağdur edilmemesi için gece-gündüz çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Yapılan çalışmaları aktaran Çağanağa, yüksek gerilim hattında oluşan zararı tamir etmeye çalıştıklarını, hatların yeniden çekilmesi ve temizlenmesi gibi konularda tüm Elektrik Kurumu çalışanlarının bölgede faaliyet göstermekte olduğunu kaydetti.

KIB-TEK Teknik Müdür Muavini-Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akyiğit:

“Girne’yi sürekli Dikmen üzerinden besleme şansımız yok”ü

Hasan Akyiğit, hortumun, santralin bir ucundan girerek öbür ucundan çıktığını ve nereye denk geldiyse alıp götürdüğünü ifade ederek, hasarın büyük olduğunu dile getirdi.

Akyiğit, özellikle Girne’ye giden yüksek gerilim hatlarının büyük hasar gördüğünü belirtirken, Girne’nin şu anda Lefkoşa-Dikmen üzerinden beslendiğini ifade etti.

Tepecik üzerinden Girne’ye giden 2 yüksek gerilim hattının da şu anda yerde olduğunu ve bu hatlardan birinin demir direk olduğunu ve yere düştüğünü dile getiren Akyiğit, diğer hattın da iletim hatları kopuk olduğu için devre dışı kaldığını kaydetti.

Bir hattın acilen devreye alınması gerektiğinin altını çizen Akyiğit, “Girne’yi sürekli Dikmen üzerinden besleme şansımız yok” şeklinde konuştu. Şu anda santralde yapılan tüm çalışmanın Girne’ye buradan enerji verebilmek adına yapıldığını ifade etti. Bunun yanı sıra başka arızaların da olduğunu bildiren Akyiğit, ekiplerin her yerde çalışmakta olduğunu kaydetti. Çalışmaların akşam saatlerinde biteceğini düşündüklerini iletti. Maddi zararın büyük olduğuna değinen Akyiğit, can kaybı olmadığı için mutlu olduklarını dile getirdi.