Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlandı
Kalyoncu Narenciye fabrikasında dün sabah gerçekleşen iş kazasında yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.
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Kalyoncu Narenciye fabrikasında dün sabah gerçekleşen iş kazasında yaşamını yitiren 69 yaşındaki Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.
Taşçı, Güzelyurt Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yuvacık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Taşçı, 25 yaşındaki R.G’nin kullandığı portakal yüklü forkliftin kendisine çarpması sonucunda yaralanmış, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirmişti.
Narenciye fabrikasında forklif kazası: 69 yaşındaki Fatma Taşçı yaşamını yitirdi
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Etiketler : cenaze, fatma taşçı