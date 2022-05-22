Narenciye fabrikasında forklif kazası: 69 yaşındaki Fatma Taşçı yaşamını yitirdi

Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde bu sabah meydana gelen iş kazasında 69 yaşındaki Fatma Taşçı yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, bu sabah 09.00 sıralarında 25 yaşındaki R.G.'nin kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan 69 yaşındaki Fatma Taşçı'ya çarpması ile bir iş kazası meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Forklif şoförü, olay sonrası polis tarafından tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"ÖLÜMLE NETİCELENEN İŞ KAZASI

22/05/2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, R.G.(E-25)'nin kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan Fatma Taşçı(K-69) 'ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir. Bahse konu şoför tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."