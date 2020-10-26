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Fatma Özoğul yaşamını yitirdi

Fatma Özoğul yaşamını yitirdi

Polis, Beyarmudu sakini Fatma Özoğul’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Polis, Beyarmudu sakini Fatma Özoğul’un (K-82) yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 01:30 sıralarında, Beyarmudu'nda sakin Fatma Özoğul’un (K-82), ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

 

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