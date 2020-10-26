Fatma Özoğul yaşamını yitirdi
Polis, Beyarmudu sakini Fatma Özoğul’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.
A+A-
Polis, Beyarmudu sakini Fatma Özoğul’un (K-82) yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 01:30 sıralarında, Beyarmudu'nda sakin Fatma Özoğul’un (K-82), ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Bu haber toplam 389 defa okunmuştur