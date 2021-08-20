Farklı Tarzlara Yönelik Hediye Kutusu Hazırlama Fikirleri

YENIDUZEN ADVERTORIAL

Hediyeleri herkes sever. Fakat klişe olmayanları. Modern hayat ve yorucu çalışma temposu zamanımızın büyük kısmını alıyor. Geriye kalan zamanlarda ise sevdiklerimiz için şahane sürprizler hazırlayacak bir vaktimiz kalmıyor. Bu yüzden de hepimizin burun kıvırdığı o klişe hediyeler dönüyor dolaşıyor ve bizi buluyor. Oysaki piyasadaki bazı şirketler bu kısır döngüye girmememiz için yenilikçi fikirler geliştiriyor.

Muhiku, hediye kutusu denince akla gelen ilk şirket. İsmini “Mutlu Hissettiren Kutu” kelimelerinden alan bu şirket, kendimize ve sevdiklerimize kaliteli zaman yaratabilmemizi sağlıyor. Kaliteli zamanın hediyeyle ne ilgisi var diyebilirsiniz. Muhiku eşyaların değil deneyimlerin kalıcı olduğunu bilen ve bu doğrultuda içerikler üreten bir şirket. Bu yüzden hediye kutularını süslü hediyeliklerle değil anlamlı, hayata değer katan deneyim odaklı ürünlerle dolduruyor. İnsanlar da böyle içerikleri sevdikleri için tekrar tekrar tercih ediyorlar.

Peki siz sevdikleriniz için nasıl hediye kutuları seçebilirsiniz? Öncelikle Muhiku’nun hazır hediye kutularına göz atabilirsiniz. Burada ilginizi çeken kutular olursa onları da satın alabilirsiniz. Fakat dilerseniz kendi kutunuzu sıfırdan tasarlayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken menüden Kendi Kutunu Yap sayfasına gitmek. Bu sayfada karşınıza onlarca kategori çıkacak.

Kitap okumayı seven kadına hediye olarak bitki çayı, süzgeç, kupa ve kitap alabilirsiniz. Yakınınıza hediye alacaksanız fular, soya mumu, bardak altlığı gibi ürünlerden de ekleyebilirsiniz. Kitap okumayı seven erkeğe kahve, kitap, French press alabilirsiniz. Yakınlığınıza göre kutunun içerisine tıraş kolonyası, kupa, defter, kalem de ekleyebilirsiniz.

Kamp yapmayı seven birine hediye olarak termos, sağlıklı atıştırmalıklar ve küçük boy kolonyaları tercih edebilirsiniz. En sevdiği aktivite evde koltuğuna yayılıp dizi izlemek olan arkadaşınıza kutu hazırlarken Netflix bardak altlığı, kupa, çay ve atıştırmalık seçebilirsiniz.

Sizin için özel birine hediye kutusu hazırlayacaksanız 925 ayar gümüş takı modellerine göz atabilirsiniz. Takı, kalpli çikolata ve kuru çiçek buketleriyle romantik bir kutu hazırlayabilirsiniz. Erkek arkadaşınıza kutu hazırlamak istiyorsanız yine kalpli çikolata tercih edebilirsiniz. Bunun yanına çapa motifli kolye, kupa, defter ve tıraş kolonyası ekleyebilirsiniz.

Kendine vakit ayırmayı isteyen çok yoğun bir tanıdığınız varsa ona yatıştırıcı aromalara sahip soya mumu, kafa dağıtmasını sağlayacak bir kitap, keyif ajandası ve hobi kitiyle harika bir hediye kutusu tasarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çevrenizdeki herkes için Muhiku’da uygun fiyatlı şahane bir hediye hazırlayabilirsiniz.

Yaratıcı Yılbaşı Hediyeleriyle Mutlu Edin!

Çevrenizdeki insanlar için en güzel hediye kutularını nasıl tasarlayabileceğinize baktık. Şimdi sırada hepimizin içini kıpır kıpır eden yeni yılda. Yılın bu zamanında sevdiklerimize hediyeler almak onları olduğu kadar bizi de mutlu eder. Fakat sıkıcı ve kullanışsız hediyeler tercih edersek maalesef bir köşede unutulmaya mahkum olurlar.

Muhiku yılbaşı hediyeleri konusunda da fark yaratıyor. İçerisinde eğlenceli oyunlara, yılbaşına özel ajandalara, dünya lezzetlerine ve dekorasyon ürünlerine yer verdiği kutularıyla hepimizin kalbini çalıyor. Kutuların içerisinde hem yeni yılı çağrıştıran ürünler hem de zamansız parçalar yer aldığı için sevdiklerimize uzun süre kullanım imkanı sunuyor.

Farklı bütçelere göre yılbaşı hediyesi seçerken dikkat edebileceğiniz birkaç nokta paylaşalım. Öncelikle düşük bütçeli bir hediye arayışınız varsa boyut olarak büyük ürünlere yönelebilirsiniz. Kuru çiçek buketleri 50 TL’nin altında ve boyut olarak da küçük değiller. Kutunuza güzellik katmak için tercih edebilirsiniz. Bunun dışında seçiminizi çay yerine 50 gramlık kahvelerden yana kullanabilirsiniz. Onlar da gayet uygun fiyatlı ve toplamda 4 fincan kadar kahve çıkıyor.

Hediyenizi elden verecekseniz kutuya çerçeve ve fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Böylelikle hem manevi değeri olacak hem de dolu dolu gözükecek. Bunun dışında bardak altlığı, kitap ve deneyim kiti de tercih edebilirsiniz. Hepsi de oldukça uygun fiyatlı. Üstelik deneyim kitleri Muhiku’nun en keyifli içeriklerinden biri. Taş boyama, mandala, magnet yapma, fesleğen yetiştirme gibi pek çok DIY kiti bulunuyor. Onların da fiyatı gayet uygun.

Bu püf noktalarını kullanarak sevdiklerinize unutulmaz bir yılbaşı sürprizi yapabilirsiniz.

Muhiku’yla Hızlı Teslim Hediyenizin Tadını Çıkarın!

Bazen bizim için önemli olan bir gün tamamen aklımızdan çıkabiliyor. Ya da bizim için değerli olan birine hediye bakarken seçenekler bir türlü içimize sinmediği için son anda hediyesiz kalabiliyoruz. Neyse ki artık Muhiku var. Sitede İstanbul içi aynı gün kuryeyle teslimat ve tüm Türkiye’ye aynı gün kargo hizmetleri olduğu için bu tarz durumlar hızlıca çözülüyor.

Muhiku’dan yaptığınız alışverişlerde 69 TL’yi geçerseniz ücretsiz gönderim hizmetinden yararlanabiliyorsunuz. Üstelik bu hizmet İstanbul’daki özel kuryeyle aynı gün teslimatta da geçerli. Hafta içi 12.00’a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün istediğiniz adrese teslim ediliyor. Türkiye’nin diğer illerinde de hafta içi 14.00’a kadar sipariş verdiğiniz takdirde aynı gün kargolanıyor. Böylelikle büyük bir sorun hızlıca ve en güzel şekilde çözülmüş oluyor.

Bundan böyle yılbaşı, 14 Şubat Sevgililer Günü, yıl dönümü ya da doğum günü özel günlerde stres olmanıza gerek yok. Yukarıdaki ipuçlarımızdan faydalanarak kendi kutunuzu hazırlayın ya da hazır setlerden birini seçin. Adresi girin ve hızlıca teslim edilen hediyenizin tadını çıkarın! Muhiku ile özel günler artık çok daha keyifli!