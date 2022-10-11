Falyalı’ya ilk müdahaleyi yapan doktor anlattı

Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları V.S., M.Ç.ve Ö.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.

Falyalı'ya ilk müdahaleyi yapan doktorlar anlattı:

"Müdahale süremiz boyunca nabız atışı hiç olmadı"

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet olayın tanıkları olarak Girne Akçiçek Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Özcan Hüdaverdi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil tıp uzmanı Görevlisi Doktor Berkay Mevlanaoğlu'nu mahkemeye dinletti.

Girne Devlet Hastanesi acil servisine gelen telefon ile olay yerine ambulans içerisinde giden ve Halil Falyalı'ya orada ilk müdahaleyi yapan Doktor Özcan Hüdaverdi mahkemede Savcı Ali Hidayet'in sorularını yanıtladı.

Hüdaverdi: "Solunumu olmadığını tespit ettim, ambulansta sürekli kalp masajı yaptım"

Olay yerine vardığı sırada orada birçok kişinin olduğunu ve karmaşa yaşandığını gördüğünü anlatan Hüdaverdi, bu sırada yerde yatan Falyalı'ya doğru koştuğunu, vakanın vücudunda birçok sayıda ateşli silah yarası gördüğünü aktardı.

Hüdaverdi, "Ambulans ile Lefkoşa Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Telsiz ile hastaneye bilgi verdim. Bu sırada ambulans içerisinde vakanın kardiyağını ve solunumunun olmadığını tespit ettim. Hava yolunu sağlayıp kalp masajı yaptım. Gerekli tedaviyi uyguladım. Lefkoşa Hastanesi'ne vardığımızda kalp masajına devam ederken ailenin isteği ile vakayı Yakın Doğu Hastanesi'ne götürdük." dedi.

Mevlanaoğlu: "Çok fazla kurşun giriş-çıkış delikleri olduğunu gördük"

Olayın yaşandığı tarihte Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde görevli Doktor olan acil tıp uzmanı Doktor Berkay Mevlanaoğlu da mahkemede tanık olarak dinlendi.

Yaşananları anlatan Doktor Mevlanaoğlu, "Çok fazla kurşun giriş çıkış delikleri olduğunu gördük, müdahale süremiz boyunca nabız atışı hiç olmadı. Ardından hasta ex (ölü) olarak kabul edildi"

Tanıkların ifadesinin ardından duruşma 12 Ekim, yarın yeni tanıkların dinlenmesi için ertelendi.