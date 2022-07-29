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Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı, dava ertelendi

Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlıları mahkemeye çıkarıldı, dava ertelendi

Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne’ye bağlı Çatalköy’de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi olayıyla bağlantılı üç zanlı bugün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Falyalı ve Demirtaş’ın 8 Şubat’ta öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklu bulunan Ö.T. , M.Ç., ve V.S.’nin davası 5 Ağustos Cuma gününe ertelendi.

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