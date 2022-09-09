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Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası 15 Eylül’e ertelendi

Falyalı ve Demirtaş cinayeti davası 15 Eylül’e ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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Çatalköy’de 8 Şubat’ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan üç zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Mahkemesi’nde Ö.T. , M.Ç. ve V.S.’nin yargılandığı dava 15 Eylül Perşembe gününe ertelendi.

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