Falyalı suikastı sanıkları mahkemeye getirildi
Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde suikast sonucu öldürülen iş insanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın cinayet zanlıları mahkemeye getirildi.
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Serap ŞAHİN
Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde suikast sonucu öldürülen iş insanı Halil Falyalı ve Şoförü Murat Demirtaş’ın cinayet zanlıları mahkemeye getirildi.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davada cinayet sanıkları Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek, haklarına getirilen 17 davadan suçlu bulunmuştu.
Sanıklar aleyhine ceza takdiri için dava bugün görülecek.
Öte yandan, iş insanı Halil Falyalı'nın sevenleri mahkemeni önünde toplandı, Falyalı posterleri açtı.
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