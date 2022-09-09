Falyalı davasında ‘ek süre talebi’ 15 Eylül’e ertelendi
Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları mahkemeye çıkarıldı. Dava, 15 Eylül'e ertelendi.
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Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.
Davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanma aşamasına geldiğini ve soruşturmanın hala devam ettiğini belirtti
Savcı Ali Hidayet, mahkemeden dava dosyasının tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.
Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 15 Eylül 2022 tarihine erteledi.
(Kamalı Haber)
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