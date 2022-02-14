Falyalı cinayeti… Yatak odasına tek kurşun: “Tedirginiz, korkuyoruz”

- Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetlerine ilişkin soruşturma sürerken, suikastın ardından bölgede bazı evlere de kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. - Olay yerine yakın bir bölgedeki Balkız Baycanlı’ya ait evin, Baycanlı’nın oğlu Tarkan Baycanlı’nın yatak odası camına tek kurşun isabet etti, duvarda da hasar oluştu. - Anne-oğul YENİDÜZEN ve KANAL SİM'e konuştu, “Tedirginiz, korkuyoruz” dedi.

Özel röportaj - 18:00'de Kanal Sim Ana Haber'de...

Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetlerine ilişkin soruşturma sürerken, suikastın ardından bölgede bazı evlere de kurşun isabet ettiği ortaya çıktı.

Olay yerine yakın bölgedeki Balkız Baycanlı’ya ait evin, Baycanlı’nın oğlu Tarkan Baycanlı’nın yatak odası camına tek kurşun isabet etti, duvarda da hasar oluştu.

Silahlı saldırı sonrasında yaşananları anlatan Balkız Baycanlı ile Tarkan Baycanlı, YENİDÜZEN ve KANAL SİM'e konuştu, “Tedirginiz” dedi.

Odasına kurşun isabet eden Tarkan Baycanlı, şans eseri başına bir şey gelmediğini söyledi, “Bir saat önce odanın içerisinde hazırlanıyordum. Odada olsam, farklı bir şeyle karşılaşabilirdik” şeklinde konuştu.

Baycanlı, 3 ekibin eve gelerek inceleme yaptığını söyleyerek, kurşunun polis ekipleri tarafından emare olarak alındığını belirtti.

İşte Baycanlı ailesinin anlattıkları…

BÖLGE HALKI NE DEDİ?

Balkız Baycanlı:

“Korkuyoruz”

“Olay gecesi evde değildik. Saat 18.00 gibi evde ayrıldık. Eve gelmeden olaydan haberdar olduk. Eve gelip, eşimle uyuduk.

Oğlum evde değildi. Saat 01.30 gibi eve geldi. Odasına girdiğinde yerde cam kırıklıkları fark etti. Ne olduğunu anlamak için odanın ışığını yaktı. Işığı yaktığında camdaki kurşun izini gördü. Perde de delinmişti.

Panik halinde bizi çağırdı, oldukça telaşlandı. Korku içinde bizi çağırdı. Şok olduk… Panik halde odaya girdiğimizde camdaki kurşun izini, duvardaki hasarları gördükten sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Polisi aradık.

Olay sonrasında eve geldiğimizde polis falan görmedik. Olay yeri daha ilerdeydi.”

“3 ekip gelip, inceleme yaptı”

“O akşam polisi aradığımızda 3 ekip gelip, inceleme yaptı. Fotoğraf çektiler. Kurşunu aldılar.

Tekrar geleceklerini söylediler.

Evimizde güvenlik kameraları var. Polis o akşam kameraları incelemeye çalıştı. Daha sonra gelip inceleyeceklerini söylediler. Ama evimiz içerde, olay yerini göreceklerini zannetmiyorum.”

“Büyük bir olay atlattık”

“Büyük bir olay atlattık. Gerek biz gerek bölgedeki insanlar olarak korku yaşadık. Çünkü alışılmışın dışında bir olay. Tedirginlik yaşadık, halen daha yaşıyoruz.

Öncesinde de dikkatimizi çeken bir şey olmadı.”

Tarkan Baycanlı:

“Odada olsam, farklı bir şeyle karşılaşacaktık”

“Olaydan haberimiz vardı ama böyle bir şeyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Şok içindeydik. Polisler geldi. Çok şanslıydık. Bir saat önce odanın içerisinde hazırlanıyordum. Odada olsam, farklı bir şeyle karşılaşabilirdik.

Odaya ilk geldiğimde karanlıktı. Kurşun odanın içindeydi. Her yer camdı.

Polis geldi inceleme yaptı. Çok tedirgin olduk.”