Falyalı cinayeti: 1 kişi serbest bırakıldı

Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Şüpheli olarak tutuklanan Y.G. bu akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

YENİDÜZEN'e gelişmeyle ilgili bilgi veren Y.G.'nin avukatı Mustafa Atakara, polisin müvekkilini gereksiz yere göz altına aldığının anlaşıldığını ifade etti. Gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getiren Atakara, müvekkilinin zanlılardan biriyle aynı uçakta bulunmasından dolayı göz altına alındığını söyledi. Atakara, müvekkilinin cinayetle ilgili herhangi bir ilişkisinin bulunmadığının tespit edildiğini kaydetti.