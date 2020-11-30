 “Fabrikasyondan uzaklaşılsın diye…”

Aygün Bahar ÖKMEN

Happiness Cakes by Eda Zeybek’in sahibi Eda Zeybek, pasta sanatına nasıl başladığını ve Happiness Cakes’te neler yaptığını anlattı. Zeybek, gastronomi bölümüne girişinden ve butik pastaya nasıl başladığından da bahsetti.

Gastronomiye merak saldığı yılları aktaran Zeybek, lisede Bülent Ecevit’e hazırlandığını ancak daha sonra okul ve bölümleri araştırırken Atatürk Meslek Lisesi’nde Gıda Teknolojisi Bölümü’nün ilgisini çektiğini ifade etti. Zeybek, “Bölümü görünce ben burayı istiyorum dedim. Aileden gelen bir şey aslında… Annem de çok sever. Ben de girip denemek istedim” şeklinde anlattı.

“Lise 1 de pasta üretimine başladım ufak tefek. Gastronomiye hazırlandım” dedi. “DAÜ’ye Gastronomi bölümüne girdim üniversitede ama ana dalım pastacılık” diyen Zeybek, “Fabrikasyondan uzaklaşılmasını istediğim için anne kekleri, hellimli zeytinli yapmaya başladım” ifadelerini kullandı.

“9 yıl doldu. Müşteri potansiyelim de yükseldiği için bu şekilde devam ediyorum” şeklinde konuşan Zeybek, sözlerine “Henüz bir dükkânım yok. Pastalarımı evde yapıyorum” şeklinde devam etti.

“Evlerde özlenen lezzetleri sunuyorum”

“Butik pasta, kişilerin bana yolladığı modelleri katkı maddesi olmadan, yapıyorum. Anne kekleri de, klasik ev kekleri. Genel butik pasta” ifadelerini kullanan Zeybek, butik pastayı da anlattı. “Nedir butik pasta? İnsan sağlığı için hiçbir zararı olmayan renklendirilmiş şekerlerdir. Pasta kaplamada kullanılır. İnsanlarda önyargı var ama hiçbir zararı yoktur. Kontrollerden geçiyor” dedi.

En çok talebin kremalı ve butik pastalar ile İkramlıklara olduğunu ifade eden Zeybek, “Tahınlı, sigara böreği ve bu tür ürünler de çok talep görüyor” dedi. “Evlerde özlenen lezzetleri sunuyorum” ifadelerini kullandı. “İnsanlar özellikle ara kremaları beğeniyorlar. Farklı lezzetleri bir arada buluşturduğum için, insanlar beğeniyor” şeklinde konuştu.

“Ailem arkamda durduğu için vazgeçmedim ve başardım”

Zeybek, insanların gastronomi alanına karşı son derece önyargılı davranmasından rahatsız olduğunu belirtti. “ Liseye başlayacağımda ne okuyacaksın diye sordular. Gıda teknolojisi okuyacağım dediğimde insanlar bana ‘e börek çörek öğrenmeye mi gideceksin? Annen öğretsin sana evde…’ dedi” şeklinde konuştu. “Ailem arkamda durduğu için vazgeçmedim ve başardım” ifadelerini kullandı.

Zeybek, “Üniversitede gastronomi bölümünü yazdığımda da aynı şeyleri yaşadım. İnsanlar önyargılı olmamalı bu alana karşı” dedi. “Sektör öyle bir şey ki çoğu kişi yöneldi. Yemeksiz yaşayamayız sonuçta” ifadelerini kullanan Zeybek, “Şu an çok talep var bu bölüme. Ben girdiğimde 400 kişi vardı, şu anda 1000’i geçmiş durumda talep” şeklinde konuştu.