AB Bilgi Merkezi yarın “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği” paneli düzenliyor
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği desteği ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğiyle yarın “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği” paneli düzenleyecek.
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği desteği ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi (ESPA) iş birliğiyle yarın “İş Gücü Piyasasında Fırsat Eşitliği” paneli düzenleyecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, KTÖS Konferans Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak panelde, Avrupa Birliği’nin sosyal politikaları çerçevesinde iş gücü piyasasında fırsat eşitliği konusu ele alınacak.
Panelde, sosyoekonomik dinamikler, kültürel faktörler ve teknolojik dönüşümün çalışma hayatına etkileri değerlendirilecek.
Etkinlikte Ekonomist Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler, Araştırmacı-Yazar Mete Hatay ile Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi (CEPS) Araştırmacısı Davide Monaco çevrim içi bağlantıyla konuşmacı olarak yer alacak.
Panelle ilgili ayrıntılı bilgi, AB Bilgi Merkezi Ekip Lideri Birol Urcan’dan 0533 881 7097 numaralı telefon veya [email protected] e-posta adresi üzerinden alınabilecek.