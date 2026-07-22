Güngör'de ağıl yangını: 62 küçükbaş hayvan telef oldu

Güngör Ağıllar Bölgesi'nde bir ağılda spiral makinesiyle kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi, toplam 62 küçükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 15.45 sıralarında meydana gelen yangında ilk ağılda bulunan süt sağım makinesi, jeneratör, spiral kesme makinesi, delici matkap, kaynak makinesi, 100 kare balya, 13 rulo balya, sandviç panelden yapılmış ambar içerisindeki hayvan yemleri ve çeşitli aletler, 10 güneş paneli ile bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ayrıca ağılda bulunan 32 küçükbaş hayvan (koyun, koç, kuzu ve oğlak) telef oldu.

Yangın daha sonra bitişikte bulunan başka bir kişiye ait ağıla da sıçradı. Bu ağılda 400 kare balya, 5 rulo balya, 4 torba arpa, işçi evinin sandviç panelden yapılmış çatısı, bahçedeki 9 çeşitli meyve ağacı ile plastik su deposu yanarak zarar gördü. Ayrıca ağılda bulunan 30 küçükbaş hayvan (keçi, koyun ve kuzular), 50 tavuk, 4 hindi ve 30 civciv de yangında telef oldu.

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.