Taşkent'te hurdalık alanda yangın
Taşkent'te bulunan bir hurdalık alanda yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Taşkent'te bulunan bir hurdalık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı. Soruşturmanın ardından yangının çıkış nedeninin netlik kazanması bekleniyor.
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