Eylül ayı, barış ayına dönüşecek

Barış Derneği, pek çok örgütün Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini görünür kılmak için "Eylül ayını Barış ayına dönüştürelim " şiarıyla Eylül ayı boyunca barış etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı.

Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya tarafından yapılan yazılı açıklamada, etkinliklere ilişkin programın Eylül ayının ilk haftasında basın ve halkla paylaşılacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz Kıbrıs'ta altmış yılı aşkın bir süredir bölünmüşlük ve çözümsüzlük devam ediyor. Bu süre içinde sayısız görüşme yapılmış birçok çözüm planı gündeme gelmiştir, ancak ne yazık ki bir sonuç alınamamıştır. 2004'te Annan Planı referandumu ve 2017'de Crans Montana zirvesi ile çözüme çok yaklaşılmış ama sonuca ulaşılamamıştır.

2017' Crans Montana başarısızlığından sonra Türkiye, Kıbrıs politikasında değişiklik yapmış, 1977-1979 Denktaş-Makarios ve Denktaş-Kiprianu anlaşmalarında ve BM kararlarında öngörülen İki bölgeli, iki toplumlu Siyasi eşitliğe dayalı Federasyon çözümünden uzaklaşmıştır. Onun yerine iki ayrı devleti savunmaya başlamıştır. 2020' de KKTC 'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ağır bir biçimde müdahale ederek iki devlet politikasını savunan ve Türkiye'nin söylediklerini tekrarlayan birinin seçilmesini sağlamıştır. Bunun sonucunda 2017'de kesintiye uğrayan görüşmeler tamamen durmuştur.

Bu süre içinde çıkan Rusya - Ukrayna savaşı, Orta doğudaki çatışmalar ve İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım tüm şiddetiyle devam ediyor. Kıbrıs'ın Kuzeyinde, yapılan müdahaleler ve işbirlikçi hükümetler aracılığıyla tam bir talan devam ediyor. Başta çevre ve doğa olmak üzere insana dair tüm değerler tahrip ediliyor. Yaşamın her alanında tam bir yozlaşma ve çürümüşlük yaşanıyor. Ülke, insanımız için yaşanmaz oluyor.

Hepimiz biliyoruz ki Kıbrıs sorununun Federal bir çözüme kavuşturulması Kıbrıs'ın Kuzeyinin uluslararası hukukun içinde yer almasını sağlayacak, müdahaleleri, talanı ve yozlaşmayı durduracak veya asgari düzeye indirecektir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Orta doğuda ve bölgedeki diğer anlaşmazlıkların çözümüne örnek olacak, katkı koyacaktır.

BM 'Genel Sekreteri uzun bir aradan sonra 2024 yılı başında Maria Angela Holguin Cuellar'ı şahsi temsilcisi olarak atamış ve 6 ay boyunca yoğun temaslar yapmıştır. Genel Sekreteri'n Kıbrıs'a ilgisi devam ediyor. Eylül ayı sonunda görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarını artırması bekleniyor.

1 Eylül Dünya Barış Gününü bu koşullar altında karşılarken, Kıbrıs’ta İki bölgeli iki toplumlu Siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü destekleyen birçok Siyasi Parti, Sendika, Meslek Odası ve Sivil toplum örgütü, Genel Sekreterin çabalarını desteklemek ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini görünür kılmak için "Eylül ayını Barış ayına dönüştürelim " şiarıyla Eylül ayı boyunca Barış etkinlikleri düzenleyecektir. Etkinliklerin programı Eylülün ilk haftasında basın ve halkla paylaşılacaktır.