Eylemin dozu artıyor

Hayvancılar Birliği'nin dün başlattığı eylem devam ediyor. Araçlarını Meclis önüne bırakan hayvancılar, Girne Kapısı'ndan Osman Paşa Caddesi yönünde trafiği araç geçişine kapadı. Hayvancıların bugün "daha sert" eylemler yapacağı açıklandı.

Hayvancılar, Lefkoşa Anıt Çemberini kapatmak için hareket etti. Çok sayıda polis araçların geçmemesi için önlem alıyor.

Naimogulları "ses getirecek eylemler" yapacaklarını bir çok noktayı trafiğe kapatacaklarını duyurmuştu.

Naimoğulları: "Bedeli üreticiye ödetmeye devam ediyorlar"

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, çok sayıda aracın Lefkoşa'da olacağını söyledi. Naimoğulları, eylem akışını birazdan belirleyeceklerini kaydederek "dün akşam üzeri yaptığımız görüşmede çıkan sonuç paramız yoktur dendi. Bugün eylem devam ediyor, bu bir ekmek kavgasıdır. Polisle karşı karşıya geldik. Değişik eylemlerle geldik bugün gelecek olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bugün çözüm bulmalarını bekliyoruz, hayvancı Lefkoşa sokaklarında beklemeye devam edecek. Bedeli üreticiye ödetmeye devam ediyorlar. Sesimizi duyurmak için Güneye mi gidelim? Bir çözüm yok, mücadele devam ediyor. Hayvancıyı bitirdiler yarın ne olacağı belli değil" ifadelerini kullandı.

Bengihan: "Sorunlara çözüm üretim becerisi olmayanların hükümet etme hakkı yoktur"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da eylemcilere destek belirtti. Bengihan, her hafta bir emekçinin sokaklarda olduğunu söyledi. Emekçinin bugün sokakta olmaktan keyif almadıklarını ifade eden Bengihan, süt fiyatı belirlenirken görmezden gelerek bir anlayış sergilediğini kaydetti.

Emekçinin ekmeğini büyük patronlara destek çıkılarak kamu kaynaklarının aktarıldığını kaydeden Bengihan, üreticinin alacağı olmasına rağmen çözüm üretilmediğini söyledi. Kaynak olmadığını ancak her gün atamalar yapıldığının altını çizen Güven Bengihan, "büyük patronlara devletin tüm imkanı aktarılıyor. Sorunlara çözüm üretim becerisi olmayanların hükümet etme hakkı yoktur" dedi.

Dün neler yaşandı?

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sektördeki sıkıntılara yönelik hükümete ilettikleri 6 maddelik taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatmış, traktörler ve iş araçlarıyla, Tarım Bakanlığı ve Meclis önünde bazı araçları bırakarak yolu kapatmıştı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde, zaman zaman Meclis’e girmek isteyen eylemciler ve polis arasında arbede yaşanmıştı.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Ersan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz, ile bir grup hayvancının görüşmesi olumsuz sonuçlanmış, görüşme sonrası hayvancı ‘eyleme’ devam kararı almıştı.

Naimoğulları, saat 19.00 sıralarında eyleme bugün devam etmek üzere Meclis’ten ayrılacaklarını bir grup eylemcinin de araçlarının yanında kalacağını ifade etmişti.

Hayvancılar Birliği’nin 6 maddelik talepleri neler?

1. Üreticinin Sütek’ten günü geçmiş alacağı olan % 55’lik kısmın karşılığı olan 14 milyon civarındaki alacağının ödenmesi,

2. Arpa fiyatının 2021 yılı sonuna kadar artırılmaması,

3. Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması,

4. 2,35 krş/lt’den borsadan satılan inek sütünün derhal taban fiyatının yükseltilmesi,

5. Keçi sütüne kesinlikle alım garantisi verilmesi,

6. Bakan Çavuşoğlu’nun belirttiği gündemdeki paket açılımında, küçükbaş hayvancıya verilecek desteğin miktarının açıklanması ve yem desteği yapılması.