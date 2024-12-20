Ewa Isabella Kunzel’in başvurusu reddedildi

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle temmuz ayında Kıbrıs’ın güneyinde tutuklanan 49 yaşındaki Ewa Isabella Kunzel isimli Alman emlakçının şartlı tahliye edilmesine dair ikinci başvurusunun da sonuç vermediği haber verildi.

Temyiz mahkemesinin başvuruyu kabul etmediğini yazan Politis gazetesi, Alman emlakçının 300 bin Euro’ya kadar teminat yatırmayı önerdiğini ancak adaletten kaçma tehlikesi bulunduğundan başvurusunun reddedildiğini kaydetti.

Kunzel’in davasının Lefkoşa (Güney) Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğünü ve çeşitli konularla alakalı olarak ortaya konulup reddedilen ön itirazların ardından Kunzel’in karşı karşıya bulunduğu suçlamaları kabul etmediğini belirttiğini yazan gazete, Kunzel’in tutuklu kalması kararının iptali için iki kez temyize başvurduğunu ancak bu başvuruların ikisinin de kabul edilmediğini belirtti.

Haberde, Kunzel’in bir sonraki duruşmasının 5 Mart 2025 tarihinde görüleceği anımsatıldı.