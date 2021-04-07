Evsiz olduğu için polise sığındı

Lefkoşa’da polise evsiz olduğu için gelerek yardım talebinde bulunan zanlı E.I.M., ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı.

Can, zanlının 6 Nisan tarihinde saat 14.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye evsiz olduğu için yardım talebiyle geldiğini ve yapılan muhaceret kontrolünde, konu şahsın 30 Eylül 2020 tarihinden beridir ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının beyanları olduğunu ve bu beyanlarının araştırılacağını, Muhaceret Dairesi ile YDÜ’de zanlı ile ilgili ifade temin edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tema Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.