Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal , YENİDÜZEN gazetesinin 49’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Mesajda, "12 Aralık 1975 tarihinde ilk baskısını gerçekleştirmesi sonrasında, ülkemizin en köklü ve kurumsal gazetelerinden biri olan Yenidüzen’in, 49. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, barış gazeteciliğini benimseyen, haberlerinde evrensel gazetecilik değerleri ile ifade özgürlüğüne bağlı kaldığı ilkeli yayınlarını sürdüreceği nice yıllar dilerim." ifadelerine yer verildi