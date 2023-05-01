Evinde yeşil reçeteye tabi birçok ilaç bulundu

Evinde yeşil reçeteye tabi olan farklı markalarda toplam 145 paket ilaç bulunduran zanlı K.S.K.O mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Emin Günal, zanlı K.S.K.O’nun “İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket” suçundan yargılandığını belirtti. Polis, 27 Nisan 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Acil Sevisi’nde bir önceki gün aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi gören 20 yaşındaki S.K’nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında pantolonun cebinde yeşil reçeteye tabi olan 16 adet hapın bulunduğunu ve söz konusu hapların emare olarak alındığını anlattı.

Polis, müteakiben S.K.’ye yapılan soruşturmada söz konusu hapları K.S.K.O’dan aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, öğrenilen bu bilgi üzerine K.S.K.O.’nun ikametgahında mahkeme emri ile bir arama gerçekleştirildiğini ve yapılan arama neticesinde yeşil reçeteye tabi olan farklı markalarda toplamda 145 paket hap ve 1 adet damlanın tespit edildiğini belirtti. Polis, meseleye ilişkin S.K. ve K.S.K.O’nun mahkeme emri ile tutuklandığını ifade etti. Mesele ile ilgili olarak S.K.’nin gönüllü ifade vererek üzerinde tespit edilen hapları zanlı K.S.K.O’dan aldığını belirttiğini anlattı.

Polis memuru Emin Günal, mesele ile ilgili olarak 28 Nisan 2023 tarihinde her iki zanlı içinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini ve tahkikata etki edebileceği bir durum olmadığından dava tebliğine müteakip serbest bırakıldığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili zanlı 2’nin ise sözlü beyanlarında 27 Nisan 2023 tarihinde akşam saatlerinde birlikte olduklarını belirttiğini ifade etti. Polis, aranan şahıs ile birlikte aynı zamanda kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Polis zanlı K.S.K.O’nun gönüllü ifade vermediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yine konu ilaçları hangi eczaneden aldığı ve konu eczaneye reçete verip vermediğinin tespitinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tüm bu olgular ışığında tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlı K.S.K.O’nun 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.