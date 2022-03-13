Lefkoşa7 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Evinde ölü bulundu
Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

57 yaşındaki Robin Michael Montague Davıe, Bağlıköy'de evinde ölü bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı.

A+A-

57 yaşındaki Robin Michael Montague Davıe, Bağlıköy'de evinde ölü bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Polis açıklaması şöyle:

“Bugün saat 14:00 sıralarında, Bağlıköy'de sakin Robin Michael Montague DAVIE (E-57), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir”

Foto: Gadara Medya

Bu haber toplam 540 defa okunmuştur
Etiketler : , ,