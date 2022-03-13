57 yaşındaki Robin Michael Montague Davıe, Bağlıköy'de evinde ölü bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

Polis açıklaması şöyle:

“Bugün saat 14:00 sıralarında, Bağlıköy'de sakin Robin Michael Montague DAVIE (E-57), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir”

Foto: Gadara Medya