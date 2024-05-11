Evinde kurusıkı tabanca, şarjör ve 11 mermi bulunan kişi tutuklandı
Girne’de evinde kurusıkı tabanca bulunan kişi tutuklandı.
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Girne’de evinde kurusıkı tabanca bulunan kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 15.00 sıralarında, Girne’de, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Ö.Y.’nin (E-44) ikametgâhında yapılan aramada, bir adet kurusıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 11 adet kurusıkı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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