Evinde çok sayıda eski eser bulundu, tutuklandı

Mağusa'da dün 64 yaşındaki M.E.'nin (E) evinde polis tarafından yapılan aramada çok sayıda arkeolojik nitelikli eski eser bulundu

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da dün 64 yaşındaki M.E.'nin (E) evinde yapılan aramada arkeolojik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 1 adet oinochoe, toprak renk kase, küçük boy bardak, sürahi, süt kasesi, üzengi kulplu testi ve 6 adet pipo bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.