Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Evinde 5 gram uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı
Evinde 5 gram uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

Evinde 5 gram uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı

Hamitköy’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 23 yaşındaki E.U.A.(E) tutuklandı.

A+A-

Hamitköy’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 23 yaşındaki E.U.A.(E) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haber toplam 132 defa okunmuştur
Etiketler : ,