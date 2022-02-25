Evinde 5 gram uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı
Hamitköy’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 23 yaşındaki E.U.A.(E) tutuklandı.
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Hamitköy’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 23 yaşındaki E.U.A.(E) tutuklandı.
Polis açıklamasına göre dün meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Etiketler : uyuşturucu, polis basın bülteni