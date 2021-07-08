Evinde 380 gram uyuşturucu bulundu

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 36 yaşındaki D.S’nin evinde yaklaşık 380 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalandı.

İçerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi ise bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada olay şöyle paylaşıldı:

“07.07.2021 tarihinde saat 23:30 sıralarında Gazimağusa’da D.S.(E-36)’nin kalmakta olduğu ikametgahda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 380.05 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.”