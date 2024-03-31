Ev tipi tüp gaz 445 TL oldu

Tüp gazın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu. Yarından itibaren geçerli olacak 30TL’lik zam ile 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 445’ye yükseldi.

On kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı 30 TL zamla 445 TL oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ve yarın yürürlüğe girecek Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesi ile tüp gaz fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Tüp gazın fiyatı Şubat ayında 415 TL olmuştu. Yarından itibaren geçerli olacak 30TL’lik zam ile 10 kiloluk tüp gazın fiyatı 445’ye yükseldi.