‘Ev arkadaşını alı koydu, fuhuşa zorladı, tehdit etti’ iddiası

Lefkoşa’da meydana gelen “Fuhuşa Teşvik, Cinsi Münasebette Bulundurma Niyeti ile Alıkoyma, Soygun, Şiddet Tehditi, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç zanlının ev arkadaşı 21 yaşındaki Nijerya uyruklu örenci S.O.P ’yu tanımadığı erkeklerle cinsi münasebette bulundurmak niyetiyle alıkoyduğunun, kabul etmemesi üzerine darp edip kendisini ve ailesini öldüreceği yönünde tehdit ettiğinin iddia edildiğini söyledi.

‘Fuhuş yaptırdı, para aldı, evraklarına el koydu’

Zanlının, bir internet uygulaması üzerinden tanıştırdığı ev arkadaşını, bir erkek şahısla Lefkoşa' da bir adreste 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında fuhuş yapmasına teşvik edip, Nijerya pasaportunu, aşı kartını, kendisine ait evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğinin iddia edildiği ve bu yönde bir tahkikat başlatıldığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu ayrıca zanlının yapmış olduğu beyanların teyit edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.