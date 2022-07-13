Euro/dolar kuru 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesine geldi
Euro ve Dolar kuru 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesine geldi. Salı günü Euro karşısında yükselen dolar sabah saatlerinde aynı seviyeye ulaştı.
A+A-
Euro ve Dolar kuru 20 yıl sonra ilk kez 1 seviyesine geldi.
Pazartesi günü Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattını planlı olarak kapattığını duyurmasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck gaz akışının yeniden başlamama ihtimaline karşı uyardı.
Habeck, Rusya'nın doğalgazı, Kiev'e silah temin eden ve Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa'ya karşı kullandığını ekledi.
Bunun üzerine Salı günü Euro karşısında yükselen dolar sabah saatlerinde pariteyi test etti.
Bu haber toplam 228 defa okunmuştur