"Etkin çalışma şart"

Ayşe GÜLER

Meclis’te milletvekilliği görevini yeni üstlenecek isimler, verimli ‘Yasama’ vurgusu yaptı, çalışmaların etkin şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

CTP’de Meclis’e giren yeni isimlerden Ürün Solyalı, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra baraj altı kalan siyasi partiler ve boykotçularla yeni bir muhalefet dili ve mücadele şeklini koruyacaklarını söyledi.

UBP’de vekil olan isimler arasında yer alan Hakan Dinçyürek ise kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılarak, kamu yararı ve ülke ihtiyaçlarına göre yasa ve değişikliklerin Meclis’ten geçmesi gerektiğini belirtti.

CTP’de Meclis’e giren yeni isimler arasında yer alan Devrim Barçın, özellikle ekonomi ve çalışma hayatında ciddi yasalar konusunda eksikler olduğunu belirtti, seçim programında ortaya koydukları yasa çalışmalarına öncelik vereceklerini dile getirdi.

Öte yandan CTP’de Meclis’e giren yeni isimlerden Fide Kürşat, Meclis’in daha verimli şekilde, etkin olarak çalışması için AB ile uyum yasalarına yönelik yoğun çalışma yapacağını söyledi.

YDP’de milletvekili olan, eski Din İşleri Başkanı Talip Atalay ise ‘uzlaşma kültürü’ vurgusu yaptı, kişisel kızgınlıklar ya da görüş farklılıkları nedeniyle Meclis’te işlevsellik yaşanmaması gerektiğini söyledi.

YENİDÜZEN, yeni dönemde milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’nde görev alacak isimlerle konuştu.

MECLİS’E SEÇİLEN YENİ VEKİLLER NE DEDİ?

Ürün Solyalı: Muhalefet şemsiyesini genişleteceğiz

CTP’de Meclis’e giren yeni isimlerden Ürün Solyalı, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra baraj altı kalan siyasi partiler ve boykotçularla yeni bir muhalefet dili ve mücadele şeklini koruyacaklarını söyledi.

“Toplum bize muhalefet görevi verdi, muhalefeti cesur şekilde yapmak için mesaj verdi” diyen Solyalı,

“Muhalefet şemsiyesini genişleteceğiz. Altında çok paydaş yaratacağız” şeklinde konuştu.

Solyalı, yeni dönemde CTP’nin Meclis’te tek sol parti olarak kalmasından yana buruk olduklarını kaydetti.

Hakan Dinçyürek: Vatandaşların alım gücün yükselmeli, birçok konuda radikal önlemler alınmalı

UBP’de vekil olan isimler arasında yer alan Hakan Dinçyürek ise kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılarak, kamu yararı ve ülke ihtiyaçlarına göre yasa ve değişikliklerin Meclis’ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Dinçyürek, “Zor bir dönemde dünya da ülke de… Halkın çok ciddi beklentileri var” şeklinde konuştu.

Vatandaşların alım gücünün yükselmesi, sağlık eğitim gibi birçok konuda radikal önlemler alınması gerektiğine işaret etti.

Bunun yanı sıra enerjide ciddi sorunlar yaşandığını, engellilerin haklarıyla ilgili çalışmaların hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Devrim Barçın: Ekonomi ve çalışma hayatı önceliğimiz

CTP’de Meclis’e giren yeni isimler arasında yer alan Devrim Barçın, özellikle ekonomi ve çalışma hayatında ciddi yasalar konusunda eksikler olduğunu belirtti, seçim programında ortaya koydukları yasa çalışmalarına öncelik vereceklerini dile getirdi.

Barçın, “Hükümette olmasak bile çalışmaları Meclis’e sunup, yasallaşması konusunda, alım gücünü artırmak için mücadele edeceğiz” diyerek, sivil toplum örgütleri ve halkla birebir iletişimde olarak, adım atacaklarını kaydetti.

Hükümeti kuracak vekillerin derdinin ülkeyi yönetmek olması gerektiğini vurgulayan Barçın, “Hükümetin nisabı sağlamak asli görevi... Umarım geçtiğimiz dönem ki gibi kendi koltuklarını değil, halkı düşünerek hareket ederler” dedi.

Fide Kürşat: AB ile uyum yasalarına yönelik yoğun çalışacağız

CTP’de Meclis’e giren yeni isimlerden Fide Kürşat, Meclis’in daha verimli şekilde, etkin olarak çalışması için AB ile uyum yasalarına yönelik yoğun çalışma yapacağını söyledi.

Kürşat, Meclis’in çok daha etkin şekilde çalıştırılması gerektiğine değindi.

Halk CTP’ye muhalefet görevi biçti” diyen Kürşat, vatandaşların haklarını koruyacaklarını, en etkin şekilde onların sözü ve dili olacaklarını belirtti.

Talip Atalay: Meclis’te işlevsellik yaşanmamalı

YDP’de milletvekili olan, eski Din İşleri Başkanı Talip Atalay, ‘uzlaşma kültürü’ vurgusu yaptı, kişisel kızgınlıklar ya da görüş farklılıkları nedeniyle Meclis’te işlevsellik yaşanmaması gerektiğini söyledi.

Atalay, “Bizlere düşen hep birlikte ülke çıkarları, halkın menfaatine olan konularda uzlaşarak, ortak hareket etmek gerekiyor” dedi.

Meclis’in çalıştırılması gerektiğini ifade eden Atalay, “Güçlü irade ortaya koyarak sistemi revize etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.