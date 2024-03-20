Etkili anne-babalık için pozitif düşünme yaklaşımı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Çağla Gür tarafından yazılan “Pozitif Düşünme Yaklaşımı ile Etkili Anne-Babalık- 7 Altın Anahtar” başlıklı kitaba dair düzenlenen söyleşide ebeveynlik sürecinde pozitif düşünmenin önemine dikkat çekildi.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi, konferans salonunda yoğun bir katılım ile düzenlenen kitap söyleşisinde Gür, aynı zamanda kitapseverler için kitaplarını da imzaladı.

Etkinliğin açılışında söz alan UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın, kitabın ebeveynlik becerileri konusundaki önemini işaret ederek, Prof. Dr. Gür’ü kitabı için tebrik etti.

UKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Gür, kitabın yazılış amacı ve pozitif düşünme kapsamında ebeveynlik konularını ele aldı.

Gür, söyleşide kitapta yer alan 7 altın anahtarın içeriği ve pozitif düşünme yolları hakkında da bilgi vererek, “Pozitif (yapıcı) düşünme, bireyin yaşam kalitesini arttıran, yaşamda fırsatları ve yapıcı çözümleri algılamaya ve değerlendirmeye yönelik bakış açısını içeriyor” dedi.

Yaşama pozitif bakış açısıyla yaklaşabilen anne-babaların pozitif düşünen çocuklar yetiştirebildiğini işaret eden Gür, “Pozitif düşünme stratejileri, birçok araştırmacı tarafından psikolojik sağlamlığı arttırıcı ve gelecekte oluşabilecek psikolojik problemlere karşı önleyici tedbirler kapsamında değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin yanı sıra farklı fakültelerden akademisyen ve öğrencilerin yoğun bir katılımı ile gerçekleştirilen söyleşi, kitapseverlerin kitaplarının Çağla Gür tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.