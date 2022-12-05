“Et fiyatlarında ucuzlama değil, artış görüldüğünü öğrendik”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “Hükümet müdahale etti, et fiyatlarında indirime gidildi” açıklamasını eleştirdi, yaptıkları görüşmelerde fiyatlarda artış görüldüğünü öğrendiklerini açıkladı.

Erhürman, “Bir komedidir gidiyor” diyerek, “Belli ki birileri algının etkisini abartmaya başlamış. Ama artık farkına varın ki kimsenin gülecek hali kalmadı” şeklinde konuştu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Belli ki birileri "algı"nın etkisini abartmaya başlamış. "Hükümet" müdahale etmiş de et fiyatları ucuzlamış! Oysa sabahleyin ilgili taraflarla yaptığımız görüşmelerde böyle bir şeyin olmadığını, hatta artış bile görüldüğünü öğrendik.

Bir komedidir gidiyor! Ama artık farkına varın ki kimsenin gülecek hali kalmadı!